Дмитрий Дибров проводит время с двумя девушками на фоне информации о разводе

Диброва заметили в компании сестёр Король после информации о разводе с супругой
Дмитрий и Полина Дибровы (Instagram* / @polinadibrova)

На фоне слухов о расставании с супругой Полиной телеведущий Дмитрий Дибров, похоже, не теряет оптимизма.



По данным СМИ, 65-летний шоумен проводит время в своём подмосковном доме в компании сестёр-близняшек Кати и Волги Король, которые ранее появлялись в развлекательных проектах на Первом канале.

Пока, как утверждают источники, Полина Диброва занята выстраиванием отношений с детьми предполагаемого нового избранника, сам Дмитрий, судя по всему, предпочитает окружать себя творческой атмосферой.

Сёстры Король не только гостят у телеведущего, но и устраивают музыкальные вечера, отмечая его талант и харизму.

