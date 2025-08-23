Дмитрий Дибров проводит время с двумя девушками на фоне информации о разводе
Диброва заметили в компании сестёр Король после информации о разводе с супругой
На фоне слухов о расставании с супругой Полиной телеведущий Дмитрий Дибров, похоже, не теряет оптимизма.
По данным СМИ, 65-летний шоумен проводит время в своём подмосковном доме в компании сестёр-близняшек Кати и Волги Король, которые ранее появлялись в развлекательных проектах на Первом канале.
Пока, как утверждают источники, Полина Диброва занята выстраиванием отношений с детьми предполагаемого нового избранника, сам Дмитрий, судя по всему, предпочитает окружать себя творческой атмосферой.
Сёстры Король не только гостят у телеведущего, но и устраивают музыкальные вечера, отмечая его талант и харизму.
