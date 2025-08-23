Дмитрий Дибров проводит время с двумя девушками на фоне информации о разводе

23 августа 2025, 21:30

Диброва заметили в компании сестёр Король после информации о разводе с супругой

Дмитрий и Полина Дибровы (Instagram* / @polinadibrova)

На фоне слухов о расставании с супругой Полиной телеведущий Дмитрий Дибров, похоже, не теряет оптимизма.