Блогер Даня Милохин обновил имидж и показал новую причёску

Даня Милохин вернулся к пепельному блонду
Даня Милохин (Фото: Instagram* / @danya_milokhin)

Блогер и музыкант Даня Милохин кардинально сменил образ — он снова перекрасил волосы в холодный пепельный блонд. Об этом стало известно из его соцсетей.



В отличие от прошлых эпатажных перевоплощений, на этот раз смена цвета прошла тихо: новый образ появился в сторис без громких видео или провокационных постов.

Напомним, что в декабре 2025 года Даня также обновил внешний вид своего эксклюзивного розового кабриолета. Автомобиль сохранил прежний номер и детали интерьера: вышитые на белых кожаных креслах единороги и розовый ремень безопасности остались без изменений.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

