Блогер Даня Милохин обновил имидж и показал новую причёску
Даня Милохин вернулся к пепельному блонду
Блогер и музыкант Даня Милохин кардинально сменил образ — он снова перекрасил волосы в холодный пепельный блонд. Об этом стало известно из его соцсетей.
В отличие от прошлых эпатажных перевоплощений, на этот раз смена цвета прошла тихо: новый образ появился в сторис без громких видео или провокационных постов.
Напомним, что в декабре 2025 года Даня также обновил внешний вид своего эксклюзивного розового кабриолета. Автомобиль сохранил прежний номер и детали интерьера: вышитые на белых кожаных креслах единороги и розовый ремень безопасности остались без изменений.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России