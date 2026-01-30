Блогер Даня Милохин обновил имидж и показал новую причёску

30 января 2026, 17:23

Даня Милохин вернулся к пепельному блонду

Даня Милохин (Фото: Instagram* / @danya_milokhin)

Блогер и музыкант Даня Милохин кардинально сменил образ — он снова перекрасил волосы в холодный пепельный блонд. Об этом стало известно из его соцсетей.