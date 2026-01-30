«Полежайкина» могут признать банкротом: долги Михаила Казакова приближаются к 2 млн рублей
У Михаила Казакова, известного зрителям по роли Полежайкина, серьёзные финансовые проблемы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актёра объявили в розыск из-за просроченных кредитов: по одному из дел сумма долга превышает 1,4 млн рублей, а общий размер обязательств уже почти достиг 2 миллионов.
Юрист Ольга Гимадеева объяснила, что ситуация может обернуться не просто поиском имущества, а полноценным принудительным банкротством — такую практику банки сегодня используют всё чаще.
По словам специалиста, кредитор также вправе попытаться инициировать уголовное дело, если выяснится, что при оформлении займа артист указывал недостоверные данные о доходах. В случае банкротства под реализацию может попасть практически всё имущество Казакова: сохранить удастся лишь единственное жильё — и то при определённых условиях.
