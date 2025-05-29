Блогер Дарья Костромитина стала мамой: «Невероятно сладкий, но уже очень серьезный парень»

29 мая 2025, 21:41

Блогер Дарья Костромина родила сына

Дарья Костромина (Фото: Инстаграм* @dashakos)

Российский блогер Дарья Костромина сообщила прекрасную новость. У девушки родился сын.





В прошлом году девушка вышла замуж за своего возлюбленного Ивана Алексеева. Пара заключила брак в Грибоедовском ЗАГСе.



Сегодня Дарья рассказала, что стала мамой. Блогер поделилась трогательной фотографией, которую она сделала сразу после рождения сына. Молодая мама не стала показывать лицо ребенка. На снимке можно разглядеть лишь темные густые волосы на голове у малыша и белое одеяльце.





«Иван Иваныч родился! 28.05.2025. Очень долгожданный нами Ванечка! Невероятно сладкий, но уже очень серьезный парень с роскошной шевелюрой», — подписала публикацию Костромина.

​Сын Дарьи Костроминой Иван (Фото: Инстаграм* @dashakos)



«Добро пожаловать, малыш», «Ура! Счастье! Поздравляю, мамуль! Добро пожаловать в этот мир, малыш», «Первый мальчик у вас в семействе», «Радость какая! Здоровья малышу и маме», — подчеркнули поклонники.