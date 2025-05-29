Волочкова рассказала, почему не официально не заключила брак с Вдовиным: «Предчувствовала, что будем делить только мое имущество»

29 мая 2025, 21:23

Волочкова призналась, что предчувствовала раздел имущества с Вдовиным

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова впервые раскрыла, по какой причине она не расписалась с адвокатом Игорем Вдовиным. Знаменитость заявила, что предчувствовала раздел своего имущества.







«Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге. Понимаете, я уже предчувствовала тогда, что в случае расставания мы будем делить только мое имущество: мои квартиры, мои деньги и все остальное», — отметила Волочкова в беседе с mk.ru.

«Ну а мы просто поставили свои автографы на пустых бланках», — откровенничала знаменитость.

«Хочется спросить: каких людей? Кто эти люди, и какая вам разница, кто какой штамп и где поставил?» — возмущалась Волочкова.