Волочкова рассказала, почему не официально не заключила брак с Вдовиным: «Предчувствовала, что будем делить только мое имущество»
Волочкова призналась, что предчувствовала раздел имущества с Вдовиным
Балерина Анастасия Волочкова впервые раскрыла, по какой причине она не расписалась с адвокатом Игорем Вдовиным. Знаменитость заявила, что предчувствовала раздел своего имущества.
«Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге. Понимаете, я уже предчувствовала тогда, что в случае расставания мы будем делить только мое имущество: мои квартиры, мои деньги и все остальное», — отметила Волочкова в беседе с mk.ru.
Еще балерина уточнила, что желала устроить шоу, свадьба так и прошла — ярко, изысканно, «по-королевски». Сначала торжество развернули в Екатерининском дворце, на другой день — в Юсуповском. В особенный день были все виды транспорта, подчеркнула Анастасия, даже воздушный шар.
«Ну а мы просто поставили свои автографы на пустых бланках», — откровенничала знаменитость.
Со слов балерины, после торжества ее осыпали обвинениями в обмане, ведь штамп она так и не поставила.
«Хочется спросить: каких людей? Кто эти люди, и какая вам разница, кто какой штамп и где поставил?» — возмущалась Волочкова.
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