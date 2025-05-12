Елена Перминова рассказала об отношениях с бывшим мужем и молодым возлюбленным

Елена Перминова (фото: Instagram* @lenaperminova)
38-летняя модель Елена Перминова поделилась подробностями отношений с бывшим мужем, бизнесменом Александром Лебедевым, от которого воспитывает четверых детей. По словам Перминовой, несмотря на расставание, пара поддерживает хорошие отношения и совместно занимается воспитанием наследников.
Перминова отметила, что расходы на детей они с Лебедевым делят поровну.
Разрыв с предпринимателем, с которым она прожила 19 лет, прошёл без публичных конфликтов. Причину расставания Перминова предпочла не раскрывать, но подчеркнула, что отношения были исчерпаны.
Сейчас Перминова состоит в отношениях с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым. Она старше нового избранника на девять лет, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Однако модель на критику отвечает спокойно.
По словам Романова, он серьёзно настроен на будущее и уже задумывается о браке и создании семьи.
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«Мы решили пойти другим путем, потому что поставили интересы наших детей на первое место. Отмечаем вместе праздники и проводим время все вместе. Всегда на связи, отношения классные», — заявила модель.
Разрыв с предпринимателем, с которым она прожила 19 лет, прошёл без публичных конфликтов. Причину расставания Перминова предпочла не раскрывать, но подчеркнула, что отношения были исчерпаны.
«Иногда жизнь преподносит непростые уроки. Один из них – признать, что отношения исчерпали себя. Это всегда болезненный и трудный выбор, но порой необходимый для того, чтобы двигаться дальше и дать возможность обоим обрести счастье», — отметила она.
Сейчас Перминова состоит в отношениях с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым. Она старше нового избранника на девять лет, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Однако модель на критику отвечает спокойно.
«А мы, люди, разве можем быть в чем-то уверены? Особенно в отношениях. Я живу совершенно иначе. Мне сейчас здорово. Я счастлива и благодарна этому состоянию, зачем лишать себя этих эмоций?», — прокомментировала Перминова.
Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)
По словам Романова, он серьёзно настроен на будущее и уже задумывается о браке и создании семьи.
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Дайана Хусинова