Ольга Бузова снова опубликовала фото с букетом – певица продолжает интриговать поклонников

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова в личном блоге показала очередной букет. Правда на этот раз он вручён не возлюбленным, которого певица тщательно скрывает от публики, а загадочным поклонником.
А на днях 39-летняя певица рассказала подписчикам о романтичном поступке своего возлюбленного. Бузова отправилась на съёмки за границу, откуда опубликовала фото с букетом белых роз и запиской «Всё думаю о тебе: от посадки и до полета».
«Любовь – это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара», – подписала пост Ольга.Ранее артистка высказалась о ребёнке. Бузова решила назвать будущего малыша в честь известного российского рэпера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова