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Ольга Бузова снова опубликовала фото с букетом – певица продолжает интриговать поклонников

Ольга Бузова опубликовала ещё одно фото с букетом
Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова в личном блоге показала очередной букет. Правда на этот раз он вручён не возлюбленным, которого певица тщательно скрывает от публики, а загадочным поклонником.

А на днях 39-летняя певица рассказала подписчикам о романтичном поступке своего возлюбленного. Бузова отправилась на съёмки за границу, откуда опубликовала фото с букетом белых роз и запиской «Всё думаю о тебе: от посадки и до полета».

«Любовь – это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара», – подписала пост Ольга.
Ранее артистка высказалась о ребёнке. Бузова решила назвать будущего малыша в честь известного российского рэпера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Нищета, помойки и алкоголь: как живет бывшая жена Михаила Ефремова, которая была беременна от другого
12 мая 2025, 11:00

Ксения Качалина (Фото: т/п «Основано на реальных событиях» ТК НТВ)

Когда-то имя Ксении Качалиной звучало на премьерах фильмов: яркая звезда, талантливая актриса, муза режиссеров и икона стиля. Но сегодня её силуэт у мусорных баков — горькое напоминание о быстротечности славы и хрупкости человеческой судьбы. Подробнее в материале «Радио 1».
Качалина прошла путь от бурного успеха до полного краха. Брак с Михаилом Ефремовым, всенародная любовь, громкие премьеры — казалось, она обрела всё. Но падение оказалось стремительным: предательства, потери, разочарования, а затем — спасение в алкоголе, которое обернулось ловушкой.

Сегодня 54-летняя Качалина скорее выживает, чем живёт. Её будни — это борьба за еду, поиски тепла и короткие минуты забвения. Кино, когда-то наполнявшее её жизнь, теперь лишь воспоминание. И рядом — ни славы, ни друзей.

Бунтарство с юных лет


Детство Ксении было беспокойным. В подростковом возрасте она взбунтовалась против родительских правил: хорошие оценки и примерное поведение сменились связями с сомнительной компанией, скитаниями и первыми проблемами с законом. Поворотным моментом стала любовь к взрослому парню с тёмным прошлым. Следуя за ним, Ксения увлеклась алкоголем и улицей. Но всё изменилось, когда юношу арестовали за серьёзное преступление — крупную кражу. Родители увезли дочь в деревню — от дурной среды.

Там, вдали от городской суеты, Качалина начала меняться: ухаживала за животными, читала книги, впервые задумалась о другом пути. К возвращению домой она уже твёрдо знала: её мечта — сцена. Девушка окончила школу и поступила в консерваторию.

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Быстрый взлёт и жестокое падение


Девушка решила поступить во ВГИК. Там Качалина попала в мастерские Сергея Соловьёва и Валерия Рубинчика, которые разглядели её талант. Дебют в фильме «Нелюбовь» открыл двери в кинематограф, а яркая роль в «Тьме» Игоря Масленникова закрепила за ней статус одной из самых перспективных актрис.

Ксения снималась в знаковых фильмах 90-х и начала 2000-х: «Арбитр», «Дикая любовь», «Над темной водой», «Романовы. Венценосная семья» и других. Её естественность и харизма выделяли её среди коллег. И тогда же в её жизнь вошёл Михаил Ефремов.

Брак с Михаилом Ефремовым и потеря


Их союз начался на фоне сложных обстоятельств: Качалина была беременна от другого мужчины, но Ефремов принял её и признал ребёнка своим. Однако счастье обернулось трагедией — младенец прожил всего три дня. Этот удар стал началом их общего падения в алкогольную бездну.

Алкоголь стал частью их семейной жизни. Вскоре, несмотря на рождение дочери Анны-Марии, отношения разрушились. Скандалы, ссоры, делёж имущества. Дочь осталась с матерью, но воспитание свелось к существованию в атмосфере агрессии и запущенности.
Михаил Ефремов, Ксения Качалина с дочерью Анной Марией (Фото: т/п «Светская хроника» ТК ТВЦ)

Дочь, потерявшая мать


Анна-Мария росла в постоянном страхе, без любви и заботы. Повзрослев, она заявила о смене гендерной идентичности и стала называться Сергеем*, окончательно разорвав связь с матерью.

Анна Мария Ефремова (Фото: т/п «Звезды сошлись» ТК НТВ)

Качалина, кажется, не стремилась вернуть дочь. Погружённая в свою зависимость, она окончательно отдалилась от близких и реальности.

Алкоголь разрушил всё


К началу 2020-х о состоянии Качалиной стало известно широкой публике. По словам дочери, актриса жила в ужасающих условиях: мусор, запустение, нищета. Ксения обитает на грани выживания, скитаясь в поисках пропитания и тепла. Но за прошедшие годы изменений к лучшему не произошло.

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
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Елена Перминова рассказала об отношениях с бывшим мужем и молодым возлюбленным
12 мая 2025, 10:49

Елена Перминова (фото: Instagram* @lenaperminova)

38-летняя модель Елена Перминова поделилась подробностями отношений с бывшим мужем, бизнесменом Александром Лебедевым, от которого воспитывает четверых детей. По словам Перминовой, несмотря на расставание, пара поддерживает хорошие отношения и совместно занимается воспитанием наследников.
Перминова отметила, что расходы на детей они с Лебедевым делят поровну.

«Мы решили пойти другим путем, потому что поставили интересы наших детей на первое место. Отмечаем вместе праздники и проводим время все вместе. Всегда на связи, отношения классные», — заявила модель.

Разрыв с предпринимателем, с которым она прожила 19 лет, прошёл без публичных конфликтов. Причину расставания Перминова предпочла не раскрывать, но подчеркнула, что отношения были исчерпаны.

«Иногда жизнь преподносит непростые уроки. Один из них – признать, что отношения исчерпали себя. Это всегда болезненный и трудный выбор, но порой необходимый для того, чтобы двигаться дальше и дать возможность обоим обрести счастье», — отметила она.

Сейчас Перминова состоит в отношениях с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым. Она старше нового избранника на девять лет, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Однако модель на критику отвечает спокойно.

«А мы, люди, разве можем быть в чем-то уверены? Особенно в отношениях. Я живу совершенно иначе. Мне сейчас здорово. Я счастлива и благодарна этому состоянию, зачем лишать себя этих эмоций?», — прокомментировала Перминова.

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)

По словам Романова, он серьёзно настроен на будущее и уже задумывается о браке и создании семьи.

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Умер Александр Кобозев, исполнивший главную роль в фильме «Друг мой, Колька!..»
12 мая 2025, 10:28

Александр Кобозев (фото: РИА Новости / РИА Новости)

На 74-м году жизни умер актёр Александр Кобозев, известный по главной роли в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!..». По информации SHOT, причиной смерти стала остановка сердца.
Накануне днём Кобозеву стало плохо в его московской квартире, после чего его госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти актёра не удалось. Родные сообщили, что в последние годы он страдал от ряда серьёзных заболеваний.

Кобозев стал широко известен в 1960-х, сыграв пионера Кольку Снегирёва — двоечника с непростым характером. Впоследствии он работал на телевидении, однако после нескольких перенесённых инфарктов полностью отошёл от публичной деятельности.

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У Елены Исинбаевой накопились долги по коммуналке и налогам
12 мая 2025, 10:13

Елена Исинбаева (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева задолжала за жилищно-коммунальные услуги более 400 тысяч рублей. Как сообщает SHOT, спортсменка второй год не оплачивает счета за квартиры в Москве.
Основная часть долга — 336 тысяч рублей — числится за апартаменты в жилом комплексе «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице. Ещё около 65 тысяч рублей составляет задолженность по ЖКУ за квартиру в комплексе «Акватория», которую Исинбаева приобрела вскоре после отъезда из России.

Кроме того, увеличивается долг спортсменки перед Федеральной налоговой службой. За последнюю неделю сумма выросла на полмиллиона рублей и на данный момент составляет 1 672 158 рублей.

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Детей Джигана и Оксаны Самойловой забрала полиция Дубая: что произошло
Полиция Дубая забрала детей Джигана и Самойловой из-за рыбы
12 мая 2025, 10:01

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган вместе с женой Оксаной Самойловой и детьми отпраздновал майские праздники в Дубае. Однако отпуск не обошёлся без приключений – в этот раз дошло до полиции.
Дело в том, что дети звёздной пары плавали на лодке и нашли рыбу, пойманную в сеть. Этим они привлекли внимание полицейских, которые тут же прибыли для выяснения обстоятельств.

Самойлова отметила, что в Дубае запрещён вылов рыбы сетями. Но, к счастью, всё обошлось: правоохранители разобрались в ситуации и не стали наказывать ребят. Им даже разрешили оставить рыбу себе.

10-летняя Лея прибежала к родителям с большим пакетом с добычей. «Я надеюсь, там не голова чья-то?», – с опаской поинтересовалась Оксана. Дочь поспешила успокоить её и показала крупную рыбу.

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