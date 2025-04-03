Девушка Павла Дурова опубликовала совместное фото после слухов о беременности

Павел Дуров и его девушка Юлия (Фото: Instagram*, @julivavilova)
Девушка Павла Дурова Юлия опубликовала совместную фотографию в запрещённой в России социальной сети Instagram*.
«Здоровое тело и здоровая психика», — написала Юлия в Instagram*.Судя по снимку, и Павел, и Юлия находятся в прекрасной форме, к тому же, данная фотография является подтверждением того, что Юлия не беременна.
Ранее в интернете активно обсуждали, что миллиардер и его возлюбленная ждут ребёнка.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина