Дети Пугачёвой и Галкина* могут остаться без российских паспортов
Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* – 12-летние Лиза и Гарри – могут остаться без российских паспортов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как выяснилось, в их свидетельствах о рождении отсутствует обязательная отметка о гражданстве РФ, которая требуется согласно новому закону от 26 октября 2023 года. По новым правилам, все дети младше 14 лет должны иметь отметку о гражданстве России в свидетельстве о рождении. Без неё невозможно оформить заграничный паспорт, прописаться в жилье, выехать за границу или в дальнейшем получить российский паспорт. Чтобы подтвердить гражданство, родители должны лично обратиться в органы МВД в России или в зарубежное консульство РФ.
После переезда семьи в Израиль дети получили израильское гражданство. Согласно законам этой страны, по достижении 16 лет Лиза и Гарри обязаны пройти военную службу в ЦАХАЛ: мальчики – 2 года и 6 месяцев, девочки – 2 года. Уклонение от призыва в Израиле считается уголовным преступлением, и проживание за границей не освобождает от обязательной службы.
Теперь родителям предстоит либо подтвердить российское гражданство детей, либо смириться с тем, что в будущем они смогут рассчитывать только на документы Израиля.
Читайте также: *признан Минюстом РФ иноагентом
**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ