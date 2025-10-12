Ева Карицкая опубликовала фото из далекого прошлого с Пашей Техником и Гуфом
Бывшая супруга рэпера Паши Техника опубликовала фотографию из прошлого десятилетия, на которой изображен артист в компании другого знаменитого исполнителя. Снимок появился в ее Телеграм-канале.
Помимо Карицкой, на фотографии сам Паша Техник и рэпер Гуф. В прошлом компания часто тусовалась в месте, пока их пути не разошлись. Судя по комментарию к фото, на Еву в момент нахлынули ностальгические воспоминания.
«2019-2020 год. А тогда всё казалось таким безобидным и веселым…», — написала она.Паши Техника не стало в апреле 2025 года. Последние дни своей жизни артист провёл в больнице Таиланда, где находился в состоянии комы. Несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось.