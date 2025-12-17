Блогер и медитолог года: Дарья Воронина получила премию «Люди России»
Декабрь оказался особенно насыщенным для блогера Дарьи Ворониной. Об этом сообщает Super.
Светские мероприятия шли одно за другим: недавно она побывала на церемонии «Топ-1000 российских менеджеров», где чествовали и её супруга, топ-менеджера Павла Воронина.
Однако настоящий триумф настиг Дарью на начале месяца на мероприятии «Люди России», где она получила награду как лучший медитолог и релаксационный тренер по стресс-менеджменту года.
Сейчас блогер активно развивает медитационные практики, недавно выпустив собственный альбом музыки для медитации, не забывая при этом о бьюти-направлении, в котором остаётся экспертом.
