«Не из лени»: 40-летняя Настя Задорожная объяснила, почему не скрывает возраст

17 декабря 2025, 21:29

Настя Задорожная объяснила, почему публикует фото и видео без идеализации

Анастасия Задорожная (Фото: Instagram* @stasya_ru)

Актриса Настя Задорожная ответила в личном блоге на комментарий о своей внешности. Поводом стало заявление одной из подписчиц о возрастных изменениях артистки.





Анастасия заявила, что осознанно показывает свою жизнь без идеализации. Она объяснила, что хорошо знает правила создания эффектных кадров, но выбирает искренность.

«Я много лет работала в индустрии и знаю, как правильно себя снимать. Но я хочу быть настоящей — не из лени, а чтобы всем было комфортно», — сказала Задорожная.