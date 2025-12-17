«Не из лени»: 40-летняя Настя Задорожная объяснила, почему не скрывает возраст
Настя Задорожная объяснила, почему публикует фото и видео без идеализации
Актриса Настя Задорожная ответила в личном блоге на комментарий о своей внешности. Поводом стало заявление одной из подписчиц о возрастных изменениях артистки.
Анастасия заявила, что осознанно показывает свою жизнь без идеализации. Она объяснила, что хорошо знает правила создания эффектных кадров, но выбирает искренность.
«Я много лет работала в индустрии и знаю, как правильно себя снимать. Но я хочу быть настоящей — не из лени, а чтобы всем было комфортно», — сказала Задорожная.Актриса призвала женщин меньше ориентироваться на жизнь в социальных сетях. По её мнению, важно уважать себя и не зависеть от чужих оценок.
Ранее Настя Задорожная раскрыла свой вес спустя год после родов.