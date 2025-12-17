Достижения.рф

«Не из лени»: 40-летняя Настя Задорожная объяснила, почему не скрывает возраст

Настя Задорожная объяснила, почему публикует фото и видео без идеализации
Анастасия Задорожная (Фото: Instagram* @stasya_ru)

Актриса Настя Задорожная ответила в личном блоге на комментарий о своей внешности. Поводом стало заявление одной из подписчиц о возрастных изменениях артистки.



Анастасия заявила, что осознанно показывает свою жизнь без идеализации. Она объяснила, что хорошо знает правила создания эффектных кадров, но выбирает искренность.

«Я много лет работала в индустрии и знаю, как правильно себя снимать. Но я хочу быть настоящей — не из лени, а чтобы всем было комфортно», — сказала Задорожная.
Актриса призвала женщин меньше ориентироваться на жизнь в социальных сетях. По её мнению, важно уважать себя и не зависеть от чужих оценок.

Ранее Настя Задорожная раскрыла свой вес спустя год после родов.

