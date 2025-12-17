Муж Насти Ивлеевой поразил её дорогим подарком Bulgari
Настя Ивлеева и Филипп Бегак продолжают отмечать первую годовщину брака. В этот раз внимание подписчиков привлек подарок мужа — роскошный браслет из белого золота от Bulgari стоимостью около 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Пока пара наслаждалась прогулкой, Настя продемонстрировала украшение в своём блоге, а поклонники шутили, что впереди могут быть не только дорогие аксессуары, но и виллы или даже фермы с экзотическими животными.
Ранее Настя Ивлеева вышла на связь с подписчиками и объяснила, почему в соцсетях так и не появилось ни одной фотографии с мужем в день их первой годовщины свадьбы.
