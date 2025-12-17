Муж Насти Ивлеевой поразил её дорогим подарком Bulgari

17 декабря 2025, 21:30

Филипп Бегак подарил Насте Ивлеевой браслет за 2,8 млн рублей

Настя Ивлеева с мужем (Фото: Instagram* / @_agentgirl_)

Настя Ивлеева и Филипп Бегак продолжают отмечать первую годовщину брака. В этот раз внимание подписчиков привлек подарок мужа — роскошный браслет из белого золота от Bulgari стоимостью около 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».