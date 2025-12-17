«Мои морщины — я их обожаю»: актриса Елена Ксенофонтова встретила 53-летие честным селфи

17 декабря 2025, 21:04

Звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова показала лицо без ретуши

Елена Ксенофонтова (Фото: Instagram* / @elena_ksenofontova_official)

Елена Ксенофонтова отметила своё 53-летие откровенным и смелым жестом — актриса опубликовала селфи без фильтров и фотошопа.





Звезда сериала «Кухня» решила провести личный праздник максимально честно и поделилась размышлениями о возрасте, принятии себя и внутренней силе.



Елена Ксенофонтова (Фото: Instagram* / @elena_ksenofontova_official) По словам Ксенофонтовой, она не может однозначно сказать, ощущает ли свои годы. С одной стороны — жизненный опыт, мудрость и переоценка ценностей, с другой — ощущение ресурса и уверенности, которых раньше не было. Актриса подчеркнула, что именно сейчас чувствует себя особенно цельной и сильной.





«Я прекрасно чувствую себя и сногсшибательно выгляжу. Если кого-то смущают мои морщины — я их обожаю», — написала Елена, дав понять, что не собирается подстраиваться под навязанные стандарты молодости.