Названа сумма, за которую бывший муж Александры Селивановой продал её недвижимость

15 сентября 2025, 18:06

Экс-супруг жены Владимира Селиванова продал её квартиру за 8 миллионов рублей

Владимир и Александра Селивановы (Фото: Instagram* / @selivanova.alexa)

Жена актёра Владимира Селиванова — Александра — недавно публично обратилась с жалобой на действия своего бывшего мужа Сергея Калмыкова. Как стало известно Telegram-каналу «Звездач», мужчина продал её квартиру в подмосковном Видном — еврооднушку — за 8 миллионов рублей, при этом, по утверждению Селивановой, не выплатил алименты и проигнорировал просьбы о компенсации вложенных средств.





Александра также сообщила, что в квартире была установлена дорогая кухня, которую приобрела её мать. После сделки семья потребовала хотя бы частичное возмещение расходов.





«В эту квартиру на свои собственные деньги моя мама покупала классную кухню и всю мебель, и когда Серёжа продал её, то мама попросила возместить эту стоимость, хотя бы за кухню, около 250 тысяч рублей», — заявила Селиванова в разговоре с «Звездачом».