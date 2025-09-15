«Выбирайте четыре»: Собчак раскрыла жёсткое условие контракта Ирины Аллегровой

15 сентября 2025, 18:39

Ксения Собчак рассказала об интересном условии в контракте Ирины Аллегровой

Ирина Аллегрова (Фото: Instagram* @irinaallegrovaofficial)

Ксения Собчак рассказала о деталях райдера Ирины Аллегровой. Журналистка сообщила, что певица разрешает организаторам концертов выбирать для выступления только четыре хита из своего старого репертуара. Об этом Собчак заявила в ходе интервью с Татьяной Булановой.





Телеведущая уточнила, что Аллегрова фиксирует это условие в контракте.

«Она прям прописывает в контракте, что максимум там четыре песни. Выбирайте. Вот этот «Младший лейтенант», так и быть, как бы вам спою, но обязательное условие её корпоративного выступления — это новый альбом, который, честно говоря, ни одной песни ты там не напоёшь. Она этим очень гордится», — рассказала Ксения.