«Выбирайте четыре»: Собчак раскрыла жёсткое условие контракта Ирины Аллегровой
Ксения Собчак рассказала об интересном условии в контракте Ирины Аллегровой
Ксения Собчак рассказала о деталях райдера Ирины Аллегровой. Журналистка сообщила, что певица разрешает организаторам концертов выбирать для выступления только четыре хита из своего старого репертуара. Об этом Собчак заявила в ходе интервью с Татьяной Булановой.
Телеведущая уточнила, что Аллегрова фиксирует это условие в контракте.
«Она прям прописывает в контракте, что максимум там четыре песни. Выбирайте. Вот этот «Младший лейтенант», так и быть, как бы вам спою, но обязательное условие её корпоративного выступления — это новый альбом, который, честно говоря, ни одной песни ты там не напоёшь. Она этим очень гордится», — рассказала Ксения.В ответ на это Татьяна Буланова выразила удивление. Она отметила, что ни один её сольный концерт не обходится без знаменитых хитов «Ясный мой свет» и «Не плачь». Буланова добавила, что исполнять эти песни на протяжении 35 лет уже не так интересно, но она продолжает это делать из уважения к публике.
