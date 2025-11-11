«Новая способность»: Ида Галич похвасталась умением дочери
Блогер Ида Галич показала, как её дочь впервые держит бутылочку
Ида Галич поделилась трогательным моментом из жизни своей новорождённой дочери.
В своём Telegram-канале блогер показала, как малышка впервые научилась держать бутылочку самостоятельно.
«Новая способность разблокирована», — с юмором подписала видео звезда.Напомним, дочь телеведущей и её жениха, предпринимателя Олега Ледвича, появилась на свет 28 июля 2025 года. Об их помолвке Галич сообщила в начале года, а уже в январе подтвердила, что ждёт ребёнка.
Спустя всего месяц после родов Ида вернулась к работе и начала готовиться к съёмкам. Ради этого она села на строгую диету, отказавшись от сладкого и фастфуда, но позже призналась, что решила не торопить восстановление и позволить телу вернуться в форму естественно.
У Галич также растёт сын Леон — ему пять лет. Мальчик родился в браке с Аланом Басиевым, с которым телеведущая рассталась в 2020 году.