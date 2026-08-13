Блогер Ида Галич за сутки собрала огромную сумму на лечение шестилетней девочки
Ида Галич помогла семье шестилетней Софии собрать более 8 млн рублей на реабилитацию после тяжёлого ДТП. Необходимую сумму удалось получить всего за сутки после того, как блогер рассказала историю девочки своей аудитории.
По словам Галич в соцсетях, трагедия произошла 6 февраля в Краснодаре. Машина переехала шестилетнюю Софию. После случившегося мама девочки обратилась к блогеру за помощью — в том числе для того, чтобы привлечь внимание к ситуации и добиться ответственности виновника аварии.
История Софии получила широкий отклик у подписчиков Галич. После публикации обращения люди начали активно перечислять деньги, и за сутки общая сумма пожертвований превысила 8 млн рублей.
Собранные средства планируют направить на реабилитацию девочки. Кроме того, часть денег потребуется семье для оплаты услуг юристов и адвокатов, которые будут помогать разбираться в обстоятельствах ДТП.
Ида поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу о помощи. Теперь семье предстоит продолжительный период восстановления и разбирательств.
Читайте также: