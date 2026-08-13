Блогер Ида Галич за сутки собрала огромную сумму на лечение шестилетней девочки

13 августа 2026, 14:25

Ида Галич помогла собрать более 8 млн рублей для пострадавшей девочки

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич помогла семье шестилетней Софии собрать более 8 млн рублей на реабилитацию после тяжёлого ДТП. Необходимую сумму удалось получить всего за сутки после того, как блогер рассказала историю девочки своей аудитории.