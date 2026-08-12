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Анна Седокова вышла в свет в тотал-блэке и коже — фото

Анна Седокова появилась на бранче Бузовой в кожаных брюках и футболке с принтом
Анна Седокова (Фото: Instagram* @annasedokova)

Певица Анна Седокова в личном блоге продемонстрировала фигуру в облегающих кожаных брюках.



Бывшая солистка «ВИА Гры» посетила светский бранч, который устроила Ольга Бузова совместно с журналом Voice. Мероприятие прошло в одной из столичных локаций 11 августа.

Для выхода в свет Анна выбрала свободную чёрную футболку с крупным принтом и кожаные брюки в тон. Певица дополнила свой образ массивными солнцезащитными очками и удобной обувью на платформе. На опубликованных кадрах знаменитость позирует фотографам с распущенными волосами, собрав множество комплиментов от подписчиков.

Анна Седокова (Фото: Instagram* @annasedokova)
Ранее Анна Седокова ответила на критику после публикации фото в белье. Она назвала подобные фото своей «подушкой безопасности».

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