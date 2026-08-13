«Это взаимно»: Ольга Бузова и Даниэль Вегас обменялись номерами

13 августа 2026, 14:19

Певица Ольга Бузова призналась в симпатии к актёру Даниэлю Вегасу

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова призналась, что ей симпатичен актёр Даниэль Вегас, а после совместного мероприятия знаменитости познакомились поближе и обменялись номерами телефонов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На бранче Ольги Бузовой и VOICE певица откровенно рассказала о своей личной жизни. Бузова призналась, что иногда ей бывает грустно из-за отсутствия отношений, тогда как многие её знакомые уже создали семьи.





«В моем окружении все замужем, с детьми, я уникальна в этом плане, иногда чувствую себя какой-то не такой и становится немножко грустно. Я очень хочу семью и отношений», — поделилась артистка.

«Как бы мне хотелось, чтобы за мной парень заехал. За моими стилистами заезжают мужья, а за мной заезжает водитель — в такие моменты становится по-настоящему грустно», — призналась певица.

«Коллаборацию по поцелую я бы рассмотрела», — заявила Бузова.

«Симпатия — это взаимно. Я бы смог его (сердце Оли) исцелить своей энергией», — заявил актёр.