Кэти Перри требует $5 млн от умирающего ветерана-инвалида

27 ноября 2025, 13:40

Кэти Перри подала иск на $5 млн к ветерану после спора о покупке недвижимости

Кэти Перри (Фото: Instagram* / @katyperry)

История продажи особняка между Кэти Перри и ветераном войны Карлом Уэсткоттом тянется несколько лет и снова вышла на новый виток.