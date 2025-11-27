Кэти Перри требует $5 млн от умирающего ветерана-инвалида
История продажи особняка между Кэти Перри и ветераном войны Карлом Уэсткоттом тянется несколько лет и снова вышла на новый виток.
Мужчина, который находится в тяжёлом состоянии и имеет инвалидность, продал певице дом, но спустя время обратился в суд с требованием отменить сделку.
Он утверждал, что подписывал документы под сильным воздействием обезболивающих и был недееспособен.
Разбирательства длились долго, однако суд вынес решение в пользу Перри — постановив, что Уэсткотт был в здравом уме и не представил доказательств обратного. Несмотря на это, конфликт не завершился.
Теперь Кэти требует взыскать с ветерана около 5 миллионов долларов в качестве компенсации. По её словам, попытка аннулировать покупку лишила её прибыли от аренды дома, а также заставила вложиться в ремонт.
Юристы Уэсткотта, в свою очередь, заявляют, что долг существует — но с обратной стороны. Они утверждают, что певица недоплатила мужчине шесть миллионов долларов из суммы сделки в 15 миллионов. Ветеран готов зачесть стоимость ремонта, однако стороны так и не пришли к соглашению.
Параллельно Перри, по сообщениям прессы, беспокоится, что потеряет деньги, если суд вновь изменит позицию, и признаёт, что скандал пагубно отражается на её отношениях с Джастином Трюдо.
