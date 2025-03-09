Блогер Карина Каспарянц стала мамой во второй раз: первые кадры с дочкой

Карина Каспарянц (Фото: Телеграм @karinaVIP)
В семье блогеров Карины Каспарянц и Оска Маркаряна пополнение: у супругов появилась дочь. О радостном событии ставшая мамой во второй раз Карина рассказала в Телеграм-канале.
Каспарянц подчеркнула, что несколько дней не появлялась в соцсетях, чтобы «немного отдохнуть и восстановиться»: малышка родилась 4 марта, на пару дней раньше, чем рассчитывала блогер. После небольшой передышки Карина выложила несколько постов в свой канал, где показала фото и видео с дочкой. Девочку супруги назвали Моникой.
Карина заметила, что новорожденная очень похожа на своего старшего брата Монте, но она «потемнее и поволосатее».
Карина Каспарянц с дочкой Моникой (Фото: Телеграм @karinaVIP)
Еще блогер отметила, что готовит к публикации несколько влогов со дня родов.
Читайте также:
Теперь официально пара: SHAMAN и Мизулина подтвердили отношения и страстно поцеловались на сцене
Екатерину Стриженову восхитило мужество тяжелобольного Николая Носкова, который нашёл в себе силы выйти на сцену
«Купировали кровотечение»: Евгения Петросяна выписали из больницы, 10 марта он выйдет на сцену
Карина заметила, что новорожденная очень похожа на своего старшего брата Монте, но она «потемнее и поволосатее».
Карина Каспарянц с дочкой Моникой (Фото: Телеграм @karinaVIP)
«Видимо, сын взял больше генов моей семьи, в особенности моей мамы и у него прям не совсем понятно, что он армянин. По нему видно, что точно есть русский ген. А вот она будет 100% более похожа на армянку и в целом на сторону мужа», — написала Каспарянц.
Еще блогер отметила, что готовит к публикации несколько влогов со дня родов.
Читайте также:
Теперь официально пара: SHAMAN и Мизулина подтвердили отношения и страстно поцеловались на сцене
Екатерину Стриженову восхитило мужество тяжелобольного Николая Носкова, который нашёл в себе силы выйти на сцену
«Купировали кровотечение»: Евгения Петросяна выписали из больницы, 10 марта он выйдет на сцену
Ольга Енгалычева