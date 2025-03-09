«Купировали кровотечение»: Евгения Петросяна выписали из больницы, 10 марта он выйдет на сцену

Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)
79-летний Евгений Петросян покинул Боткинскую больницу. Уже завтра артист намерен дать концерт в подмосковном Серпухове.
В воскресенье вечером Петросян вернулся домой. Он поборолся с проблемами со здоровьем, а информацию СМИ о попадании в реанимацию прокомментировал словами: «Побольше верьте слухам».
Эту информацию также подтвердила супруга Петросяна Татьяна Брухунова.
Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта. Изначально СМИ писали, что он попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Брухунова подтвердила госпитализацию мужа, но подчеркнула, что он не находится в реанимации.
Читайте также:
Евгений Петросян экстренно госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением
«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном
Елена Степаненко закрыла своё юрлицо после распада дуэта с бывшим мужем Евгением Петросяном
«Врачи за два дня сумели стабилизировать состояние юмориста и провели ему операцию. Ему также купировали кровотечение. Сегодня врачи Боткинской больницы приняли решение выписать Петросяна», – пишет Telegram-канал SHOT.10 марта в Серпухове состоится проверочный концерт, на котором выступит юморист. Его коллега Александр Морозов отметил, что артист «обязательно будет».
Эту информацию также подтвердила супруга Петросяна Татьяна Брухунова.
Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта. Изначально СМИ писали, что он попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Брухунова подтвердила госпитализацию мужа, но подчеркнула, что он не находится в реанимации.
Читайте также:
Евгений Петросян экстренно госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением
«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном
Елена Степаненко закрыла своё юрлицо после распада дуэта с бывшим мужем Евгением Петросяном
Анастасия Чинкова