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«Купировали кровотечение»: Евгения Петросяна выписали из больницы, 10 марта он выйдет на сцену

Евгения Петросяна выписали из Боткинской больницы
Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

79-летний Евгений Петросян покинул Боткинскую больницу. Уже завтра артист намерен дать концерт в подмосковном Серпухове.
В воскресенье вечером Петросян вернулся домой. Он поборолся с проблемами со здоровьем, а информацию СМИ о попадании в реанимацию прокомментировал словами: «Побольше верьте слухам».

«Врачи за два дня сумели стабилизировать состояние юмориста и провели ему операцию. Ему также купировали кровотечение. Сегодня врачи Боткинской больницы приняли решение выписать Петросяна», – пишет Telegram-канал SHOT.
10 марта в Серпухове состоится проверочный концерт, на котором выступит юморист. Его коллега Александр Морозов отметил, что артист «обязательно будет».

Эту информацию также подтвердила супруга Петросяна Татьяна Брухунова.

Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта. Изначально СМИ писали, что он попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Брухунова подтвердила госпитализацию мужа, но подчеркнула, что он не находится в реанимации.

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#здоровье
«Выходила замуж навсегда»: Алсу до сих пор в шоке от своего развода с Яном Абрамовым
Алсу тяжело переживает свой развод с Яном Абрамовым
09 марта 2025, 19:56

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Развод известной певицы Алсу Сафиной и бизнесмена Яна Абрамова стал пожалуй самым громким расставанием 2024 года. Пара, прожившая вместе 18 лет и имеющая троих прекрасных детей, не могла попрощаться с прошлым совершенно безболезненно.
Сама артистка признаётся, что до сих пор очень болезненно переживает разрыв с супругом, передаёт сетевое издание Woman.ru. Сейчас, когда схлынули эмоции и остались в прошлом порой спонтанные взаимные обвинения, Алсу признаётся, что в их с Яном расставании есть немалая доля и её вины. По её словам, многие установки, которым она следовала, оказались заблуждением.

«Никогда не думала, что это произойдет со мной», — говорит певица, и в это веришь, особенно если учитывать, что росла девушка в традиционной мусульманской семье со всеми строгими обычаями и представлениями о месте женщины в мире мужчин.

Алсу больше не винит во всем исключительно мужа, старается быть объективной. Но то, что раньше ей казалось мудростью, на проверку вышло глупость и артистка сейчас жалеет, что слепо следовала некоторым своим установкам.

«Я выходила замуж один раз и навсегда, но, как все мы знаем, жизнь — очень непредсказуемая штука. Можно сказать, что у меня сейчас началась вторая жизнь», — рассказала певица в «Шоу Воли».

Однако то, что у неё сейчас «новая жизнь», не мешает Алсу всерьёз рассчитывать получить кое-что и в наследство от прежней, что была в браке с состоятельным бизнесменом. Напомним, спор Сафиной и Абрамова из-за раздела имущества ещё отнюдь не закончен. Наверное, получение доли состояния бывшего мужа поможет артистке легче пережить боль от расставания с ним.

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#развод
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#семья
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Удивляет поклонниц своей активностью: Ида Галич рассказала, как занимается спортом во время беременности
Ида Галич подробно рассказала о своих тренировках во время беременности
09 марта 2025, 19:53

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Беременная Ида Галич не перестаёт удивлять поклонников своей активностью. Блогер успела посетить Неделю моды в Париже, посетить Антарктиду и сделать фото с купальнике на фоне льдов, а также зажечь под The Chemical Brothers на фестивале электронной музыки в Аргентине.
Во всех этих поездках 37-летняя Галич не забывала про занятия спортом. Даже находясь на круизном лайнере она проходила не менее 10 тысяч шагов в сутки на беговой дорожке. Образ жизни находящейся в положении звезды поражает поклонниц, которые завалили Иду вопросами о том, как совмещать беременность и спорт. Сегодня блогер опубликовала в личном блоге подробную инструкцию.

Выяснилось, что Ида регулярно тренировалась ещё до беременности, что она посоветовала делать и своим поклонникам. Это необходимо для того, чтобы мышцы осталась в тонусе, кожа была эластичной, а суставы в норме. Тогда выносить малыша в будущем будет легче.

Правда по мере роста живота Галич приходится убирать из программы некоторые упражнения.

«Если вы до беременности вели активный образ жизни, то его можно продолжать с определенными корректировками. Например, из моих зарядок пропали абсолютно все прыжки и быстрое кардио. Я выбираю более спокойные упражнения, которые часто связаны с растяжкой. Отдаю предпочтение йоге и пилатесу. Стараюсь много ходить. Если вы никогда в жизни не ходили в спортзал и не знакомы с вышеперечисленными дисциплинами, наверное, начинать в беременность не стоит. Уделите время самым простым зарядкам и прогулкам. Можно проконсультироваться с врачом», – посоветовала Ида.
Также блогер поделилась небольшим видеоуроком, в котором показывает техники йоги для беременных. Выглядят асаны очень просто, однако выполнять их рекомендуется только подготовленным женщинам.

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#здоровье
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«Прошёлся по нашей любви с небывалой жестокостью»: Анна Седокова записала первую песню после гибели Яниса Тиммы
Анна Седокова записала первую песню после гибели Яниса Тиммы
09 марта 2025, 19:00

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова написала первую песню после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица призналась, что может выразить свои чувства только через музыку.
17 декабря прошлого года баскетболист покончил с собой. После трагедии у исполнительницы случился нервный срыв и она попала в больницу. Долгое время артистка не общалась с подписчиками, но сейчас постепенно восстанавливается и уже чаще публикует новые посты.

Сегодня Седокова объявила, что записала новую песню, которую уже совсем скоро представит поклонникам.

«Я сделала ещё несколько важных маленьких шагов. Я вернулась на студию и написала песню. В ней будет мой ответ и моя история. Я вспомнила, как это. Вспомнила, что нигде так, как на студии, не могу говорить. В понедельник начнём готовить релиз», – рассказала Анна.
Седокова представила подписчикам видео с фрагментом песни, которая содержит пронзительные строки: «Ты разбил моё сердце, я не успела опомниться. Разбил его так, как хотел, это точно навеки запомнится. Прошёлся по нашей любви с небывалой странной жестокостью. Вот посмотри, это я тут замёрла над пропастью».

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#музыка
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Певица Манижа извинилась перед родственниками после фото с округлившимся животом
09 марта 2025, 18:45

Манижа (Фото: Instagram* @manizha)

Певица Манижа Сангин в личном блоге высказалась о своей беременности.
Исполнительница пояснила, что фото с округлившимся животом была сделана для обложки альбома, «которая несёт в себе энергию той музыки, которая в нём звучит».

Манижа заявила, что на самом деле не беременна, и принесла извинения перед всеми, кого ввела в заблуждение, особенно перед родственниками.

Напомним, что Манижа опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом 7 марта. Поклонники предположили, что этим кадром певица рассекретила свою вторую беременность. Также исполнительница объявила о «начале новой главы», которая полна любви и радости.

В июле 2023 года Манижа родила первого ребёнка от режиссёра Ладо Квартании. Однако лишь летом 2024 года она впервые показала лицо дочери, которую назвали Оливией.

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*запрещён в РФ
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#беременность
#музыка
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Лариса Долина поверила мошенникам после видео допроса на фоне флага России и портрета Путина
09 марта 2025, 18:04

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина перестала сомневаться в мошенниках, которые развели её на порядка 200 миллионов рублей после «допроса задержания преступницы». Народная артистка России раскрыла, что смогло убедить её.
В прошлом году певица стала жертвой мошенников. Ей предложили заключить фиктивный договор о продаже пятикомнатной квартиры в центре Москвы, чтобы защититься от возможного мошенничества. В итоге Долина потеряла свыше 200 миллионов рублей, а покупательница квартиры, Полина Лурье, осталась без недвижимости и средств.

Сегодня появились новые подробности дела. В первый раз мошенники вышли на связь с Долиной в апреле 2024 года. Тогда ей якобы позвонила ректор МГИКа Екатерина Кудрина и предупредила, что с артисткой в скором времени свяжется сотрудник службы безопасности института и представитель ФСБ.

Долина не сразу поверила мошенникам, однако в следующем месяце ей прислали видео, которое заставило пересмотреть позицию. В ролике был представлен якобы допрос мошенницы, которая оформила кредит под залог квартиры артистки. Беседу вёл сотрудник Росфинмониторинга, который сидел на фоне флага России и портрета Владимира Путина.

«Увидев данную видеозапись, я ещё больше поверила в происходящее и продолжила следовать инструкциям Лукина А. О. и Князева А. А. По словам Лукина А. О., с целью того, чтобы "перекрыть" эту сделку, мне необходимо продать принадлежащую мне квартиру в Ксеньинском переулке и вырученные от продажи деньги перевести на безопасный счёт», – сообщила Долина, слова которой приводит Telegram-канал Baza.
В результате певица продала квартиру Полине Лурье. А в июне мошенники снова попробовали обмануть Долина, сообщив, что под залог её загородной недвижимости якобы оформлен кредит в 50 миллионов рублей. Займ предложили перекрыть другим кредитом.

«У меня изначально были сомнения касательно личности звонивших мне лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и других служб, но на меня постоянно оказывалось психологическое давление. Их слова перерастали в угрозы, у меня интересовались, всё ли в порядке с моими близкими родственниками. Также собеседники говорили, что они будут приглядывать за моими родными. Я не могла рисковать своей репутацией и дать просочиться данной истории в СМИ», – отметила звезда.
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