Екатерину Стриженову восхитило мужество тяжелобольного Николая Носкова, который нашёл в себе силы выйти на сцену

Николай Носков (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Екатерина Стриженова посетила концерт Николая Носкова в Москве. Телеведущую впечатлил подвиг тяжелобольного артиста, который нашёл в себе силы для выступления.
Семь лет назад певец перенёс инсульт. Правая сторона его тела парализовала, также наблюдаются проблемы с речью. Несмотря на то, что Носков не восстановился до конца, он всё же решился выйти на сцену и порадовать поклонников.
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«Для меня это невероятное чудо! Когда после тяжелейшего инсульта речь до конца не восстановилась, Николай выходит на сцену и голос звучит с такой силой и интонацией, что сердце замирает! Я знала, что он при этом ещё и превозмогает боль от сломанной ключицы... Этого выступления вообще могло не быть, но Николай Носков не мог нарушить планы женщин, которые в свой праздник пришли на его концерт!», – поделилась Стриженова.Сейчас Носков редко появляется на публике, однако в следующем году он отметит юбилей и в честь этого даст большой концерт. Певцу исполнится 70 лет.
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Анастасия Чинкова