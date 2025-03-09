Теперь официально пара: SHAMAN и Мизулина подтвердили отношения и страстно поцеловались на сцене

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: @shaman_channel)
Сегодня на столичной концертной площадке Live Арена проходит сольный концерт SHAMAN под названием «Ты моя». Именно на этом выступлении артист обещал сделать заявление об отношениях с Екатериной Мизулиной.
Артист сдержал своё слово. Ярослав Дронов вывел Екатерину, облачённую в нежное платье молочного цвета, на сцену. И не случайно наряд главы Лиги безопасного интернета напомнил зрителям платье невесты.
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«Вы знаете, возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну, но я, как мужчина, должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все не видели, что же между нами. Официально заявляю при всех, что мы пара, мы встречаемся и мы вместе», – заявил SHAMAN.После этих слов пара страстно поцеловалась на глазах у преданных поклонников.
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Анастасия Чинкова