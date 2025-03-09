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Теперь официально пара: SHAMAN и Мизулина подтвердили отношения и страстно поцеловались на сцене

SHAMAN и Мизулина подтвердили отношения и страстно поцеловались на сцене
SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: @shaman_channel)

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: @shaman_channel)

Сегодня на столичной концертной площадке Live Арена проходит сольный концерт SHAMAN под названием «Ты моя». Именно на этом выступлении артист обещал сделать заявление об отношениях с Екатериной Мизулиной.
Артист сдержал своё слово. Ярослав Дронов вывел Екатерину, облачённую в нежное платье молочного цвета, на сцену. И не случайно наряд главы Лиги безопасного интернета напомнил зрителям платье невесты.

«Вы знаете, возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну, но я, как мужчина, должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все не видели, что же между нами. Официально заявляю при всех, что мы пара, мы встречаемся и мы вместе», – заявил SHAMAN.
После этих слов пара страстно поцеловалась на глазах у преданных поклонников.


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Екатерину Стриженову восхитило мужество тяжелобольного Николая Носкова, который нашёл в себе силы выйти на сцену
Стриженова восхитилась Николаем Носковым, который вышел на сцену
09 марта 2025, 20:51

Николай Носков (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Екатерина Стриженова посетила концерт Николая Носкова в Москве. Телеведущую впечатлил подвиг тяжелобольного артиста, который нашёл в себе силы для выступления.
Семь лет назад певец перенёс инсульт. Правая сторона его тела парализовала, также наблюдаются проблемы с речью. Несмотря на то, что Носков не восстановился до конца, он всё же решился выйти на сцену и порадовать поклонников.

«Для меня это невероятное чудо! Когда после тяжелейшего инсульта речь до конца не восстановилась, Николай выходит на сцену и голос звучит с такой силой и интонацией, что сердце замирает! Я знала, что он при этом ещё и превозмогает боль от сломанной ключицы... Этого выступления вообще могло не быть, но Николай Носков не мог нарушить планы женщин, которые в свой праздник пришли на его концерт!», – поделилась Стриженова.
Сейчас Носков редко появляется на публике, однако в следующем году он отметит юбилей и в честь этого даст большой концерт. Певцу исполнится 70 лет.

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SHAMAN заитриговал разговорами о любимой и поделился успехами дочери на сольном концерте «Ты моя»
09 марта 2025, 20:29

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

В эти минуты на столичной концертной площадке Live Арена проходит концерт SHAMAN под названием «Ты моя». Перед выходом на сцену Ярослав Дронов успел пообщаться с журналистами.
Певец сделал красивый жест, появившись перед представителями прессы с цветами. Он подарил букеты всем девушкам, поздравив их тем самым с прошедшим Международным женским днём.

Во время разговора с журналистами SHAMAN подчеркнул, что его дочь Варвара собирается пойти по стопам звёздного отца. В новогодние праздники девочка дебютировала на телевидении.

«Она решила стать певицей. Я думаю, что она сейчас себя пробует в разных областях. Она и учится в музыкальной школе, и играет на фортепиано, немного рисует, поёт и спортом занимается. Пройдёт какое-то время, пока она сама не определится», – высказался Дронов.
Практически все билеты на концерт «Ты моя» были выкуплены. Их стоимость начиналась от трёх тысяч рублей и доходила до 25 тысяч.

Исполнитель объяснил, что выбор названия концерта обусловлен тем, что он поёт о любви. В дальнейшем артист планирует продолжить эту историю любви в музыке.

Косвенно Дронов ответил на вопросы о любви в жизни. Артист дал понять, что не собирается скрывать свои отношения.

«Вы знаете, в моём случае есть такая песня „От людей на деревне не спрячешься“. Поэтому даже если я буду всё скрывать абсолютно такой неестественной историей, пытаться всё шифровать и так далее, всё равно, так или иначе, это просочится», – отметил Ярослав.
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#shaman
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«Купировали кровотечение»: Евгения Петросяна выписали из больницы, 10 марта он выйдет на сцену
Евгения Петросяна выписали из Боткинской больницы
09 марта 2025, 20:14

Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

79-летний Евгений Петросян покинул Боткинскую больницу. Уже завтра артист намерен дать концерт в подмосковном Серпухове.
В воскресенье вечером Петросян вернулся домой. Он поборолся с проблемами со здоровьем, а информацию СМИ о попадании в реанимацию прокомментировал словами: «Побольше верьте слухам».

«Врачи за два дня сумели стабилизировать состояние юмориста и провели ему операцию. Ему также купировали кровотечение. Сегодня врачи Боткинской больницы приняли решение выписать Петросяна», – пишет Telegram-канал SHOT.
10 марта в Серпухове состоится проверочный концерт, на котором выступит юморист. Его коллега Александр Морозов отметил, что артист «обязательно будет».

Эту информацию также подтвердила супруга Петросяна Татьяна Брухунова.

Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта. Изначально СМИ писали, что он попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Брухунова подтвердила госпитализацию мужа, но подчеркнула, что он не находится в реанимации.

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«Выходила замуж навсегда»: Алсу до сих пор в шоке от своего развода с Яном Абрамовым
Алсу тяжело переживает свой развод с Яном Абрамовым
09 марта 2025, 19:56

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Развод известной певицы Алсу Сафиной и бизнесмена Яна Абрамова стал пожалуй самым громким расставанием 2024 года. Пара, прожившая вместе 18 лет и имеющая троих прекрасных детей, не могла попрощаться с прошлым совершенно безболезненно.
Сама артистка признаётся, что до сих пор очень болезненно переживает разрыв с супругом, передаёт сетевое издание Woman.ru. Сейчас, когда схлынули эмоции и остались в прошлом порой спонтанные взаимные обвинения, Алсу признаётся, что в их с Яном расставании есть немалая доля и её вины. По её словам, многие установки, которым она следовала, оказались заблуждением.

«Никогда не думала, что это произойдет со мной», — говорит певица, и в это веришь, особенно если учитывать, что росла девушка в традиционной мусульманской семье со всеми строгими обычаями и представлениями о месте женщины в мире мужчин.

Алсу больше не винит во всем исключительно мужа, старается быть объективной. Но то, что раньше ей казалось мудростью, на проверку вышло глупость и артистка сейчас жалеет, что слепо следовала некоторым своим установкам.

«Я выходила замуж один раз и навсегда, но, как все мы знаем, жизнь — очень непредсказуемая штука. Можно сказать, что у меня сейчас началась вторая жизнь», — рассказала певица в «Шоу Воли».

Однако то, что у неё сейчас «новая жизнь», не мешает Алсу всерьёз рассчитывать получить кое-что и в наследство от прежней, что была в браке с состоятельным бизнесменом. Напомним, спор Сафиной и Абрамова из-за раздела имущества ещё отнюдь не закончен. Наверное, получение доли состояния бывшего мужа поможет артистке легче пережить боль от расставания с ним.

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#развод
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#семья
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Удивляет поклонниц своей активностью: Ида Галич рассказала, как занимается спортом во время беременности
Ида Галич подробно рассказала о своих тренировках во время беременности
09 марта 2025, 19:53

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Беременная Ида Галич не перестаёт удивлять поклонников своей активностью. Блогер успела посетить Неделю моды в Париже, посетить Антарктиду и сделать фото с купальнике на фоне льдов, а также зажечь под The Chemical Brothers на фестивале электронной музыки в Аргентине.
Во всех этих поездках 37-летняя Галич не забывала про занятия спортом. Даже находясь на круизном лайнере она проходила не менее 10 тысяч шагов в сутки на беговой дорожке. Образ жизни находящейся в положении звезды поражает поклонниц, которые завалили Иду вопросами о том, как совмещать беременность и спорт. Сегодня блогер опубликовала в личном блоге подробную инструкцию.

Выяснилось, что Ида регулярно тренировалась ещё до беременности, что она посоветовала делать и своим поклонникам. Это необходимо для того, чтобы мышцы осталась в тонусе, кожа была эластичной, а суставы в норме. Тогда выносить малыша в будущем будет легче.

Правда по мере роста живота Галич приходится убирать из программы некоторые упражнения.

«Если вы до беременности вели активный образ жизни, то его можно продолжать с определенными корректировками. Например, из моих зарядок пропали абсолютно все прыжки и быстрое кардио. Я выбираю более спокойные упражнения, которые часто связаны с растяжкой. Отдаю предпочтение йоге и пилатесу. Стараюсь много ходить. Если вы никогда в жизни не ходили в спортзал и не знакомы с вышеперечисленными дисциплинами, наверное, начинать в беременность не стоит. Уделите время самым простым зарядкам и прогулкам. Можно проконсультироваться с врачом», – посоветовала Ида.
Также блогер поделилась небольшим видеоуроком, в котором показывает техники йоги для беременных. Выглядят асаны очень просто, однако выполнять их рекомендуется только подготовленным женщинам.

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