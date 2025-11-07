«От меня сексом прёт»: Волочкова объяснила, почему является «предметом зависти»
Анастасия Волочкова оправдала свои романы с несостоятельными мужчинами
Бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова в подкасте «Kiss» рассказала о своей личной жизни.
Артистка заявила, что не может долго оставаться одна. Она отметила, что среди её ухажёров есть как состоятельные мужчины, так и те, кто не обладает большими доходами.
«Было большое сердце, большая душа и большое мужское достоинство — секс с утра до вечера. Многие об этом мечтают. Да, я сексуальная натура, от меня сексом прёт на большие расстояния, мужчины это ценят. Из-за этого я являюсь предметом женской зависти», — заявила Анастасия.Балерина прокомментировала тему внимания со стороны женатых мужчин. Она считает, что не должна чувствовать неловкость в таких ситуациях. По её мнению, ответственность за отношения несут обе стороны. Волочкова добавила, что никогда официально не состояла в браке. Она объяснила это личными принципами.