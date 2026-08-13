Теперь жених: певец Торнике Квитатиани сделал своей девушке предложение руки и сердца

13 августа 2026, 15:26

Торнике Квитатиани сделал предложение девушке на фоне Эйфелевой башни

Торнике Квитатиани (Фото: Instagram* / @toko_rocko)

Торнике Квитатиани рассказал в соцсетях, что сделал предложение своей возлюбленной Диане. Певец и мастер спорта по вольной борьбе устроил девушке неожиданный сюрприз во время её фотосессии в Париже.