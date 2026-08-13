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Теперь жених: певец Торнике Квитатиани сделал своей девушке предложение руки и сердца

Торнике Квитатиани сделал предложение девушке на фоне Эйфелевой башни
Торнике Квитатиани (Фото: Instagram* / @toko_rocko)

Торнике Квитатиани рассказал в соцсетях, что сделал предложение своей возлюбленной Диане. Певец и мастер спорта по вольной борьбе устроил девушке неожиданный сюрприз во время её фотосессии в Париже.



Квитатиани неожиданно приехал к Диане и вручил ей обручальное кольцо на фоне Эйфелевой башни. Для пары этот момент стал особенно романтичным — одним из самых узнаваемых мест Парижа часто выбирают для подобных признаний и предложений.

Артист пока не стал раскрывать подробности личной жизни и показывать возлюбленную публике. Однако Квитатиани пообещал, что в скором времени представит свою избранницу поклонникам. Теперь у певца появился новый статус — жених. ​

Софья Метелева

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