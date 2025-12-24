«Меня стошнит»: Юная невеста Лепса описала первый поцелуй с ним

24 декабря 2025, 09:16

Аврора Киба объяснила, почему она и Григорий Лепс не планируют свадьбу

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя невеста 63-летнего певца Григория Лепса, Аврора Киба, дала интервью для YouTube-шоу «ШОРТС ШОУ». В беседе она ответила на вопросы ведущей о своей личной жизни.





В разговоре Киба откровенно рассказала об отношениях с артистом. Когда речь зашла о первом поцелуе, она смутилась, но всё же описала его.

«Как его надо описать? Ну пусть сочным будет. Боже, Маша, меня стошнит... Лепсовидным», — заявила девушка.

«Да никто не знает, когда свадьба! Пока не планируется. Да, блин, дорого! Очень дорого! Ты знала, что Тимати стоит 12 миллионов рублей? С детства не мечтала о свадьбе», — пояснила Киба.