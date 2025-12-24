«Меня стошнит»: Юная невеста Лепса описала первый поцелуй с ним
Аврора Киба объяснила, почему она и Григорий Лепс не планируют свадьбу
19-летняя невеста 63-летнего певца Григория Лепса, Аврора Киба, дала интервью для YouTube-шоу «ШОРТС ШОУ». В беседе она ответила на вопросы ведущей о своей личной жизни.
В разговоре Киба откровенно рассказала об отношениях с артистом. Когда речь зашла о первом поцелуе, она смутилась, но всё же описала его.
«Как его надо описать? Ну пусть сочным будет. Боже, Маша, меня стошнит... Лепсовидным», — заявила девушка.При этом Аврора заявила, что они с певцом пока не планируют свадьбу. По её словам, организация торжества требует больших затрат.
«Да никто не знает, когда свадьба! Пока не планируется. Да, блин, дорого! Очень дорого! Ты знала, что Тимати стоит 12 миллионов рублей? С детства не мечтала о свадьбе», — пояснила Киба.Девушка отметила, что для неё идеальным вариантом стал бы отдых на Мальдивах вдвоём с мужем или скромное празднование в кругу родных и близких друзей.