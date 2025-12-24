В Москве девушки могут бесплатно сделать ЭКО с биоматериалом Павла Дурова
Российский предприниматель Павел Дуров развивает личную программу донорства спермы. Женщины в Москве теперь могут получить его биоматериал для зачатия бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости.
Клиника репродукции «АльтраВита» в Москве предоставляет биоматериал предпринимателя. Согласно информации учреждения, женщины, которые сталкиваются с трудностями при естественном зачатии, могут пройти ЭКО с использованием этого биоматериала бесплатно.
Программу финансирует лично Павел Дуров. Она рассчитана на россиянок младше 38 лет. Павел Дуров впервые стал донором спермы в 2010 году. Представитель клиники подтвердил подлинность биоматериала.
Основатель «ВКонтакте» и Telegram представил логотип для своего проекта. Он опубликовал набросок, где в круге изображены стилизованные под сперматозоиды буквы «pd» — инициалы бизнесмена.
