В Москве девушки могут бесплатно сделать ЭКО с биоматериалом Павла Дурова

24 декабря 2025, 08:18

Павел Дуров запустил в Москве программу бесплатного донорства спермы

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Российский предприниматель Павел Дуров развивает личную программу донорства спермы. Женщины в Москве теперь могут получить его биоматериал для зачатия бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости.