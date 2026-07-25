Судебное производство по делу блогера Лерчек возобновили

25 июля 2026, 14:30

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Судебное производство по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) возобновлено. Информация следует из данных Гагаринского районного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.