Судебное производство по делу блогера Лерчек возобновили
Судебное производство по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) возобновлено. Информация следует из данных Гагаринского районного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В пятницу адвокат обвиняемой Константин Третьяков сообщил, что защита не была уведомлена о планах гособвинения подать ходатайство о возобновлении судебного процесса по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
По данным с сайта Гагаринского суда, в пятницу были подписаны постановления о возобновлении производства по делу Чекалиной и о назначении судебного заседания на 30 июля.
В феврале у Лерчек родился четвертый ребенок. На следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию, где диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело о выводе средств за рубеж в отдельное производство и приостановил его до выздоровления Лерчек, заменив домашний арест на запрет определенных действий.
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