Стало известно, чем занимается экс-супруг блогера Лерчек в СИЗО

25 июля 2026, 03:15

РИА Новости: Осуждённый на семь лет Артем Чекалин активно занимается спортом в СИЗО

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

В московском следственном изоляторе экс-супруг блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем активно поддерживает физическую форму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.