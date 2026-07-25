Стало известно, чем занимается экс-супруг блогера Лерчек в СИЗО
В московском следственном изоляторе экс-супруг блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем активно поддерживает физическую форму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.
Напомним, что Артем и Валерия Чекалины, совместно с бывшим партнером Романом Вишняком, перевели свыше 251,5 миллиона рублей, полученных от продаж фитнес-марафона, на счета лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации. Для этого были предоставлены фиктивные документы.
13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей. Сейчас Артем находится в СИЗО. По последней информации, он коротко постригся и стал ежедневно заниматься тренировками, уделяя много времени спорту.
Ранее «Радио 1» передавало, что онкобольная Лерчек появилась на яхте в розовом платье без белья в компании жениха Луиса Сквиччиарини. На борту влюблённые станцевали танго, после чего завершили выступление поцелуем. Фото пары с вечеринки можно увидеть здесь.
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