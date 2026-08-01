Блогер Лерчек появилась в суде с люксовыми аксессуарами

01 августа 2026, 16:21

Лерчек пришла на оглашение приговора с сумкой Chanel за 740 тысяч рублей

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, стала объектом обсуждений не только из-за судебного процесса, но и из-за своего образа в день оглашения приговора. Как обратил внимание «Звездач», блогер пришла на заседание с дорогостоящими аксессуарами от известных брендов.