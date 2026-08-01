Блогер Лерчек появилась в суде с люксовыми аксессуарами
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, стала объектом обсуждений не только из-за судебного процесса, но и из-за своего образа в день оглашения приговора. Как обратил внимание «Звездач», блогер пришла на заседание с дорогостоящими аксессуарами от известных брендов.
По данным Telegram-канала, в день вынесения решения суда Лерчек взяла с собой сумку Chanel стоимостью более 740 тысяч рублей. Дополняли образ очки Saint Laurent, цена которых составляет около 50 тысяч рублей.
Накануне блогер также появилась на заседании с люксовым аксессуаром — сумкой Prada стоимостью примерно 250 тысяч рублей.
При этом сама Валерия Чекалина во время судебного процесса практически не общалась с журналистами. После возобновления рассмотрения уголовного дела блогер не давала подробных комментариев, а заседания проходили в закрытом режиме.
После оглашения приговора Лерчек и её возлюбленный также сохранили молчание. Пара покинула здание суда в сопровождении журналистов и направилась к автомобилю, не отвечая на вопросы представителей СМИ.
Суд назначил Валерии Чекалиной пять лет условного срока, а также штраф в размере 765 миллионов рублей. Кроме того, блогеру запретили заниматься продвижением собственного бренда в социальных сетях сроком на три года.
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