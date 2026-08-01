У актёра Вячеслава Чепурченко обнаружилась крупная задолженность перед ФНС

01 августа 2026, 16:07

Вячеслав Чепурченко оказался должен налоговой 825 тысяч рублей

Вячеслав Чепурченко (Фото: Instagram* / @chepurchenko_slava)

Актёр Вячеслав Чепурченко попал в список знаменитостей, у которых возникли проблемы с налоговыми обязательствами. Как выяснил «Звездач», на сегодняшний день за артистом числится задолженность по Единому налоговому счёту в размере 825 тысяч рублей.