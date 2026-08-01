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У актёра Вячеслава Чепурченко обнаружилась крупная задолженность перед ФНС

Вячеслав Чепурченко оказался должен налоговой 825 тысяч рублей
Вячеслав Чепурченко (Фото: Instagram* / @chepurchenko_slava)

Актёр Вячеслав Чепурченко попал в список знаменитостей, у которых возникли проблемы с налоговыми обязательствами. Как выяснил «Звездач», на сегодняшний день за артистом числится задолженность по Единому налоговому счёту в размере 825 тысяч рублей.



Согласно данным, речь идёт о сумме, которая накопилась по обязательным платежам перед Федеральной налоговой службой. Подобные задолженности могут включать не только сами налоги, но и начисленные пени за несвоевременную оплату.

Пока неизвестно, по какой именно причине у актёра образовался долг и планирует ли он погасить всю сумму в ближайшее время. Сейчас остаётся ждать, когда Чепурченко решит вопрос с налоговой и закроет образовавшуюся задолженность.

Напомним, Вячеслав Чепурченко известен по ролям в российских сериалах и фильмах. Артист активно снимается и продолжает развивать карьеру в кино и на телевидении.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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