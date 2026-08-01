«Меня — в психушку»: Роза Сябитова рассказала о необычном пункте в своём завещании
Роза Сябитова пошутила о появлении молодого возлюбленного
Роза Сябитова рассказала о том, как решила защитить своё имущество и заранее продумала вопросы наследства. Главная сваха страны призналась, что в её завещании есть особое условие, связанное с возможным появлением в её жизни молодого партнёра. Об этом сообщает NEWS.ru.
Телеведущая заявила, что хочет, чтобы её состояние после смерти досталось детям, а не потенциальному супругу. Поэтому она заранее предусмотрела ситуацию, при которой новый избранник мог бы претендовать на часть имущества. По словам Сябитовой, в документе прописан своеобразный «защитный механизм», который она сама описала с юмором.
«Мной написано завещание, где чётко прописано: как только я найду себе молодого, меня сразу — в психушку. Ляпнула, подписала, всё теперь. Чтобы никакой муж не мог потом претендовать на моё имущество и в случае моей смерти делить его с моими детьми», — рассказала Роза.При этом телеведущая отметила, что не собирается вступать в брак с молодым мужчиной. Такие отношения она считает сложными и не видит себя в подобном союзе. При этом и отношения с ровесниками, по словам свахи, ей также не близки.
«Вы думаете, я хочу со стариками спать? Но молодых трогать нельзя», — заявила Сябитова.Роза не раз говорила, что для неё важны самостоятельность и личные границы. По словам телеведущей, она хочет заранее решить все вопросы, связанные с наследством, чтобы в будущем избежать возможных конфликтов между близкими людьми.