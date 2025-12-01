Блогер Лерчек пожаловалась на «босой» декабрь из-за браслета на ноге

01 декабря 2025, 15:40

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Беременная блогерша Валерия Чекалина призналась, что не может носить сапоги: электронный браслет не позволяет застегнуть обувь. Из-за этого она ходит на улицу в декабре «босичком» — в туфлях на каблуках на шестом месяце беременности.