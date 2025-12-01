Блогер Лерчек пожаловалась на «босой» декабрь из-за браслета на ноге
Беременная блогерша Валерия Чекалина призналась, что не может носить сапоги: электронный браслет не позволяет застегнуть обувь. Из-за этого она ходит на улицу в декабре «босичком» — в туфлях на каблуках на шестом месяце беременности.
Как сообщает Telegram-канал Shot, сегодня Гагаринский суд приступил к слушанию дела Валерии и Артёма Чекалиных по обвинению в незаконном выводе более 250 млн рублей. На заседание Лерчек пришла под руку с новым возлюбленным — танцевальным инструктором Луисом Сквиччиарини, который вскоре станет отцом её ребёнка.
Артём Чекалин появился один и уклонился от вопросов о личной жизни. Он заявил, что не хочет превращать заседание в цирк или пиар, хотя заранее собрал вокруг себя журналистов, явно не избегая внимания.
