«Чёрт!»: Клуни рассказал о годах злости на Питта из-за прорывной роли

01 декабря 2025, 15:34

Джордж Клуни признался в зависти к Брэду Питту из-за роли в «Тельме и Луизе»

Бред Питт (Фото: Instagram* / @bradpittoffIcial)

Джордж Клуни откровенно рассказал о давней зависти к Брэду Питту, с которым их карьеры развивались параллельно. Об этом сообщает The Sunday Times.





Всё изменилось в 1991 году, когда оба актёра претендовали на роль в культовом фильме «Тельма и Луизa».



Клуни дошёл до финальных кастингов и был уверен, что роль может стать его большим прорывом. Однако судьба распорядилась иначе: часть с ковбойской шляпой и открытым торсом досталась Питту.





«Я потом годами не смотрел “Тельму и Луизу”, потому что злился. Эта роль запустила его карьеру в кино. Он ведь тоже раньше снимался в ситкомах и всякой ерунде. А это могло стать моим прорывом? Чёрт!», — признался Джордж.