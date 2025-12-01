«Всё изменилось»: Полина Диброва призналась, как поменялась её жизнь после развода
Полина Диброва поделилась мыслями о переменах в жизни после официального развода с телеведущим Дмитрием Дибровым.
В своём Telegram-канале она рассказала о разговоре с подругами за ужином, который заставил её задуматься о новой роли и новых приоритетах.
«Вчера с девочками болтали за ужином о том, встречают ли мужья, любимые в аэропорту. Красотки, вас встречают? У меня новый виток жизни: всё изменилось», — отметила Полина, намекая на начало нового этапа после многолетнего брака.Напомним, развод Дибровых состоялся 20 сентября 2025 года после 16 лет брака. После расставания Полина начала отношения с бизнесменом Романом Товстиком. Женщина переехала с детьми — Александром (15 лет), Фёдором (11 лет) и Ильёй (10 лет) — в дом неподалёку, чтобы мальчики могли продолжать общаться с отцом. Новый этап в жизни Полины, по её словам, ознаменован внутренними переменами и перестройкой привычного ритма семьи.