«Всё изменилось»: Полина Диброва призналась, как поменялась её жизнь после развода

01 декабря 2025, 14:44

Полина Диброва рассказала о новой жизни после развода с Дмитрием Дибровым

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва поделилась мыслями о переменах в жизни после официального развода с телеведущим Дмитрием Дибровым.





В своём Telegram-канале она рассказала о разговоре с подругами за ужином, который заставил её задуматься о новой роли и новых приоритетах.





«Вчера с девочками болтали за ужином о том, встречают ли мужья, любимые в аэропорту. Красотки, вас встречают? У меня новый виток жизни: всё изменилось», — отметила Полина, намекая на начало нового этапа после многолетнего брака.