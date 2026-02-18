Исполнитель хита «За тебя калым отдам» экстренно госпитализирован после концерта в Краснодаре

18 февраля 2026, 10:22

Исполнителя Тхагалегова экстренно госпитализировали после концерта в Краснодаре

Фото: iStock/maxim4e4ek

Исполнителя хита «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно госпитализировали после концерта в Краснодаре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.