Исполнитель хита «За тебя калым отдам» экстренно госпитализирован после концерта в Краснодаре
Исполнителя хита «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно госпитализировали после концерта в Краснодаре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Концерт проходил 14 февраля в ресторане «Стерлядь». Стоимость билетов составляла от 1,5 до 2,2 тысячи рублей. По словам очевидцев, зал, рассчитанный на 600 человек, был переполнен, и многим пришлось встать на диваны, чтобы разглядеть артиста. Некоторые гости не смогли попасть внутрь, хотя у них были билеты. Выяснилось, что из-за технического сбоя на некоторые места было продано несколько билетов. Уточняется, что начало мероприятия задержали на два часа.
Затем Тхагалегов вышел на сцену и исполнил песни «Калым», «Едем в соседнее село» и «Тёмная ночь». После пяти композиций певец попросил перерыв и покинул сцену, на которую так и не вернулся.
Из-за резкого ухудшения самочувствия Тхагалегова прямо из ресторана увезли в больницу. Артист переутомился и не смог завершить запланированную программу. Музыкант принёс извинения поклонникам, которые выразили недовольство как его выступлением, так и организацией мероприятия.
Читайте также: