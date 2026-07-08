Блогер Лерчек запускает собственный бренд одежды
Лерчек призналась, что её новый проект связан с поддержкой женщин
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) решила развивать новый бизнес-проект. Как выяснил StarHit, теперь она займётся продажей одежды и запускает собственный бренд LEA.
По словам Лерчек, при создании коллекции она делала ставку не только на внешний вид вещей, но и на комфорт в повседневной жизни. Блогер подчеркнула, что хотела создать одежду, которая будет помогать женщинам чувствовать себя уверенно и удобно.
«Я создавала одежду, в которой банально удобно жить и двигаться — она бережно поддерживает каждый день. LEA — мой диалог с женщиной, поддержка каждого её особенного момента, словно мягкие объятия», — рассказала Валерия.Она добавила, что идея проекта появилась из личного опыта и желания передать ощущение заботы и поддержки.
«В какой-то момент жизни я особенно остро поняла, насколько каждому человеку важно чувствовать эту поддержку. Наверное, именно поэтому этот проект стал для меня таким личным», — поделилась блогер.Новый бизнес стал очередным этапом в карьере Лерчек, которая ранее развивала проекты в сфере фитнеса, онлайн-образования и личного бренда.