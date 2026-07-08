Владислав Лисовец рассказал, почему его перестали приглашать на программы о Жанне Фриске
Лисовец вспомнил Фриске в день её рождения и назвал её особенным человеком
Владислав Лисовец почтил память Жанны Фриске в день рождения певицы и признался, что в последнее время его перестали приглашать на съёмки передач, посвящённых артистке. Поэтому своими воспоминаниями он решил поделиться в личном блоге.
Стилист рассказал, что на протяжении многих лет рассказывал о Жанне в различных проектах и всегда вспоминал её с теплотой. Однако в последних программах, посвящённых певице, его участия уже не было.
«В последние программы, которые снимались, меня не звали по ряду причин, потому что сейчас ситуация такая, когда есть подходящие, а есть неподходящие. Но это другой разговор. А там я не смог это рассказать», — отметил Лисовец.Владислав подчеркнул, что не стремится идеализировать свою подругу, но считает её действительно уникальным человеком. По его словам, Жанна была не только талантливой артисткой, но и человеком с сильным характером и огромной работоспособностью.
«Это была невероятная девушка: умная, трепетная, талантливая, стремящаяся, умеющая работать, вдохновляющая, умеющая вдохновляться», — поделился стилист.Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Лисовец неоднократно рассказывал о тёплых отношениях с певицей и о том, какое впечатление она оставила в его жизни.