Владислав Лисовец рассказал, почему его перестали приглашать на программы о Жанне Фриске

08 июля 2026, 20:34

Лисовец вспомнил Фриске в день её рождения и назвал её особенным человеком

Влад Лисовец (Фото: Instagram* / @vladislavlisovets)

Владислав Лисовец почтил память Жанны Фриске в день рождения певицы и признался, что в последнее время его перестали приглашать на съёмки передач, посвящённых артистке. Поэтому своими воспоминаниями он решил поделиться в личном блоге.





Стилист рассказал, что на протяжении многих лет рассказывал о Жанне в различных проектах и всегда вспоминал её с теплотой. Однако в последних программах, посвящённых певице, его участия уже не было.





«В последние программы, которые снимались, меня не звали по ряду причин, потому что сейчас ситуация такая, когда есть подходящие, а есть неподходящие. Но это другой разговор. А там я не смог это рассказать», — отметил Лисовец.

«Это была невероятная девушка: умная, трепетная, талантливая, стремящаяся, умеющая работать, вдохновляющая, умеющая вдохновляться», — поделился стилист.