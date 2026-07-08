Внучка Софии Ротару продемонстрировала яркий образ на Неделе высокой моды
Внучка Софии Ротару София Евдокименко стала одной из гостей показа модного дома Schiaparelli, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. 25-летняя девушка появилась на мероприятии в эффектном наряде и поделилась кадрами с показа в личном блоге.
Для выхода София выбрала яркий образ: красный топ с высоким воротником она дополнила брюками палаццо кремово-белого оттенка. Наряд подчеркнул её интерес к моде и внимание к необычным стилистическим решениям.
София Евдокименко — дочь Руслана Евдокименко, единственного сына Софии Ротару. Девушка давно живёт за пределами России и развивает карьеру в модельной и творческой сферах.
Её дед Анатолий Евдокименко сыграл значимую роль в жизни и карьере Софии Ротару. Он был супругом певицы, режиссёром-постановщиком её концертных программ и руководителем ансамбля, в котором она выступала. Анатолий Евдокименко ушёл из жизни в октябре 2002 года после инсульта.
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