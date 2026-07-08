Внучка Софии Ротару продемонстрировала яркий образ на Неделе высокой моды

08 июля 2026, 20:14

25-летняя внучка Софии Ротару посетила показ Schiaparelli в Париже

София Ротару (Фото: Instagram* / @sofiarotaru.official)

Внучка Софии Ротару София Евдокименко стала одной из гостей показа модного дома Schiaparelli, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже. 25-летняя девушка появилась на мероприятии в эффектном наряде и поделилась кадрами с показа в личном блоге.