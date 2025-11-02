Вика Цыганова жёстко высказалась о «полуголой вечеринке» на «Ленфильме»

02 ноября 2025, 17:01

Вика Цыганова назвала «плясками на костях» скандальную вечеринку на «Ленфильме»

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Вика Цыганова раскритиковала вечеринку, которую провели в бывшем здании «Ленфильма». В своём личном блоге она заявила, что такое мероприятие нарушает моральные нормы, особенно в сложное для страны время.





Цыганова возмутилась, что на киностудии устроили рейв с полуголыми участниками. Она сочла это неуместным для исторического места, которое символизирует эпоху советского кинематографа.

«Якобы организаторы захотели удивить гостей, поэтому модный показ плавно перешёл в этот шабаш с мелькающими сзади надписями на кресте... Уместны ли сегодня подобные пляски на костях?» — высказалась артистка.