Вика Цыганова жёстко высказалась о «полуголой вечеринке» на «Ленфильме»
Певица Вика Цыганова раскритиковала вечеринку, которую провели в бывшем здании «Ленфильма». В своём личном блоге она заявила, что такое мероприятие нарушает моральные нормы, особенно в сложное для страны время.
Цыганова возмутилась, что на киностудии устроили рейв с полуголыми участниками. Она сочла это неуместным для исторического места, которое символизирует эпоху советского кинематографа.
«Якобы организаторы захотели удивить гостей, поэтому модный показ плавно перешёл в этот шабаш с мелькающими сзади надписями на кресте... Уместны ли сегодня подобные пляски на костях?» — высказалась артистка.Напомним, вечеринка в честь дня рождения клуба Kontrkult прошла в ночь с 11 на 12 октября. В пресс-службе «Ленфильма» сообщили, что сдали павильон в аренду, охрана проверяла документы и не допускала гостей в нетрезвом виде. По их информации, мероприятие прошло без нарушений.