Ярослав Сумишевский рассказал, как изменилась его жизнь после гибели жены

02 ноября 2025, 18:15

Ярослав Сумишевский рассказал о жизни после гибели жены и отношениях с сыном

Ярослав Сумишевский (Фото: Instagram* @yaroslav_sumishevskiy)

Певец Ярослав Сумишевский рассказал в интервью StarHit, как изменилась его жизнь после смерти жены. Артист сообщил, что теперь он сильно балует сына и даже корит себя за это.





В 2021 году Сумишевский и его жена Наталья попали в ДТП под Красноярском. Певец получил сотрясение мозга, а его супруга впала в кому и позже скончалась. У пары остался сын. Ярослав отметил, что после трагедии стал больше внимания уделять мальчику.

«Я стал любить сына ещё сильнее, оберегать. Я его балую, он уже не знает даже, что ему на день рождения нужно. Потому что всё у него уже есть. Я ни в чём не могу ему отказать, ничего не могу с этим поделать. Почти его не наказываю, и даже корю себя за это», — поделился певец.