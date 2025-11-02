«Тяжёлый характер»: Сестра Ольги Бузовой раскрыла причину её одиночества

02 ноября 2025, 16:40

Сестра Ольги Бузовой Анна назвала причину её незамужества

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица и блогер Ольга Бузова накануне сообщила, что хочет серьёзных отношений и в перспективе планирует выйти замуж. Однако младшая сестра Бузовой Анна, которая часто публикует в соцсетях совместные с возлюбленным видео, объяснила подругам причину сложившейся ситуации. Её слова приводит издание «Страсти».





Как ранее заявляла Ольга, ещё ни один претендент не предложил ей руку и сердце. Исполнительница отметила, что хочет выйти замуж и уже строит конкретные планы: устроить девичник, надеть свадебное платье и отправиться в ЗАГС.





