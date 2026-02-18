«Тебе не стыдно?»: муж Кристины Орбакайте подшутил над её шопингом в США
Муж Кристина Орбакайте высмеял «бюджетное» платье за $1196
Кристина Орбакайте рассказала в соцсетях, что отправилась по бутикам в США вместе с супругом Михаилом Земцовым, однако модная прогулка оказалась не такой удачной, как ожидалось.
54-летняя артистка призналась, что покупки не слишком её порадовали, а муж тем временем снимал происходящее на видео и сопровождал процесс ироничными комментариями.
Когда певица присмотрела укороченные шорты, супруг с улыбкой заметил, что легко мог бы «подрезать» их сам. Позже внимание Орбакайте привлекло блестящее платье на тонких бретелях. Узнав цену — 1196 долларов (около 91 700 рублей), — артистка назвала вещь вполне доступной. Однако Земцов удивился.
«Тебе не стыдно? Недорогое», — сказал он.В ответ певица уточнила, что по меркам модного дома Schiaparelli это действительно скромная стоимость.
Во время примерки серебристого наряда Орбакайте осталась недовольна отражением в зеркале. По её словам, фасон добавил объёма и испортил силуэт, из-за чего она поспешила снять платье, разочаровавшись в выборе.