«Тебе не стыдно?»: муж Кристины Орбакайте подшутил над её шопингом в США

18 февраля 2026, 11:47

Муж Кристина Орбакайте высмеял «бюджетное» платье за $1196

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* / @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте рассказала в соцсетях, что отправилась по бутикам в США вместе с супругом Михаилом Земцовым, однако модная прогулка оказалась не такой удачной, как ожидалось.





54-летняя артистка призналась, что покупки не слишком её порадовали, а муж тем временем снимал происходящее на видео и сопровождал процесс ироничными комментариями.



Когда певица присмотрела укороченные шорты, супруг с улыбкой заметил, что легко мог бы «подрезать» их сам. Позже внимание Орбакайте привлекло блестящее платье на тонких бретелях. Узнав цену — 1196 долларов (около 91 700 рублей), — артистка назвала вещь вполне доступной. Однако Земцов удивился.





«Тебе не стыдно? Недорогое», — сказал он.