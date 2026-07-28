«Очень хотят»: Оксана Самойлова призналась, что её дети ни разу не ездили на метро
Блогер Оксана Самойлова рассказала, что её дети мечтают прокатиться на метро
Оксана Самойлова рассказала о необычном факте из жизни своих детей. Оказалось, что четверо наследников блогерши ни разу не пользовались московским метро, хотя сами уже проявляют интерес к такому виду транспорта.
О признании Самойлова рассказала в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Во время разговора ведущие поинтересовались, бывали ли её дети в метрополитене, и блогерша ответила, что такого опыта у них пока не было.
«Никогда. Но они, кстати, очень хотят. Старшая хочет на "Китай-город"», — поделилась Оксана.При этом блогер отметила, что младшие дети пока ещё плохо представляют, как устроено метро и какие станции существуют. По её словам, для них это скорее необычное приключение, чем привычный способ передвижения.
Самойлова также рассказала, что в жизни её детей уже случались разные забавные и неожиданные ситуации. Ранее она призналась, что самой дорогой шалостью наследников стал случай с бассейном на круизном лайнере. Подробности блогер раскрывать не стала, назвав историю слишком неловкой, однако отметила, что возмещать ущерб ей не пришлось.