«Очень хотят»: Оксана Самойлова призналась, что её дети ни разу не ездили на метро

28 июля 2026, 15:02

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что её дети мечтают прокатиться на метро

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала о необычном факте из жизни своих детей. Оказалось, что четверо наследников блогерши ни разу не пользовались московским метро, хотя сами уже проявляют интерес к такому виду транспорта.





О признании Самойлова рассказала в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». Во время разговора ведущие поинтересовались, бывали ли её дети в метрополитене, и блогерша ответила, что такого опыта у них пока не было.





«Никогда. Но они, кстати, очень хотят. Старшая хочет на "Китай-город"», — поделилась Оксана.