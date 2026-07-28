Дмитрий Колдун раскритиковал решение Павла Дурова стать донором биоматериала
Колдун заявил, что не понимает стремления иметь десятки биологических детей
Дмитрий Колдун высказался о Павле Дурове и его решении стать донором биоматериала, благодаря которому предприниматель стал биологическим отцом большого количества детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово артист признался, что не разделяет такую позицию и не считает её проявлением альтруизма.
По мнению Колдуна, подобное желание выходит за рамки обычного стремления помочь другим людям и больше похоже на психологическую проблему.
«Это не альтруизм, это какое-то психическое расстройство. У меня есть семья, двое замечательных детей. Меня абсолютно устраивает и их количество, и качество», — заявил певец.Ранее Павел Дуров рассказывал, что на протяжении многих лет сдавал биоматериал, чтобы помочь семьям, испытывающим трудности с зачатием. По его словам, благодаря этому биологическими родителями стали сотни детей в разных странах мира.