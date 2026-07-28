Дмитрий Колдун раскритиковал решение Павла Дурова стать донором биоматериала

28 июля 2026, 14:10

Колдун заявил, что не понимает стремления иметь десятки биологических детей

Дмитрий Колдун (Фото: Instagram* / @koldunmedia)

Дмитрий Колдун высказался о Павле Дурове и его решении стать донором биоматериала, благодаря которому предприниматель стал биологическим отцом большого количества детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово артист признался, что не разделяет такую позицию и не считает её проявлением альтруизма.



По мнению Колдуна, подобное желание выходит за рамки обычного стремления помочь другим людям и больше похоже на психологическую проблему.





«Это не альтруизм, это какое-то психическое расстройство. У меня есть семья, двое замечательных детей. Меня абсолютно устраивает и их количество, и качество», — заявил певец.