Молодая жена Петросяна высказалась о миллионных долгах мужа перед налоговой

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (фото: Instagram* @bruhunova)
Татьяна Брухунова прокомментировала информацию о миллионом долге Евгения Петросяна перед ФНС.
Ранее сообщалось, что Брухуновой выставили внушительный счёт за ЖКУ в размере 125,7 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что и её супруг задолжал перед налоговой 1 221 987 рублей. В ближайшее время, если долг не будет погашен, судебные приставы могут открыть против него исполнительное производство.
Брухунова опровергла наличие долгов у супруга перед ФНС.
Читайте также:
Задетая за живое Брухунова отвергла обвинения в использовании труда «литературных рабов»
У молодой жены Петросяна обнаружили очередной внушительный долг по коммунальным услугам
«Единственный её статус – жена Петросяна»: что на самом деле скрывает Татьяна Брухунова
*запрещён в РФ
Брухунова опровергла наличие долгов у супруга перед ФНС.
«Это все фейк», – заявила она в беседе с ТАСС.При этом собственную задолженность молодая жена юмориста не прокомментировала.
Читайте также:
Задетая за живое Брухунова отвергла обвинения в использовании труда «литературных рабов»
У молодой жены Петросяна обнаружили очередной внушительный долг по коммунальным услугам
«Единственный её статус – жена Петросяна»: что на самом деле скрывает Татьяна Брухунова
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова