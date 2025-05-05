Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более 1 млн рублей

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)
Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Отмечается, что долг 65-летней звезды «Жестокого романса», по последним данным, составил чуть более одного миллиона рублей.
У Гузеевой имеется ИП, специализирующееся на творческих видах деятельности.
Напомним, что в 2023 году телезвезда уже попадала в поле зрения налоговиков. Тогда были остановлены операции по двум её банковским счетам.
Ранее на программе «Давай поженимся!» произошёл конфликт – Лариса Гузеева раскритиковала внешний вид своей соведущей Розы Сябитовой.
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*запрещён в РФ
У Гузеевой имеется ИП, специализирующееся на творческих видах деятельности.
Напомним, что в 2023 году телезвезда уже попадала в поле зрения налоговиков. Тогда были остановлены операции по двум её банковским счетам.
Ранее на программе «Давай поженимся!» произошёл конфликт – Лариса Гузеева раскритиковала внешний вид своей соведущей Розы Сябитовой.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова