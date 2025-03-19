Блогер Михаил Литвин встретил Бузову в аэропорту с букетом и оркестром

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)
В Сети появилось видео, где Миша Литвин эффектно встречает Ольгу Бузову в аэропорту. Блогер-миллионник подготовился основательно: он пришел с огромным букетом алых роз и оркестром. Однако этот яркий жест не связан с романтическими отношениями — встреча была частью нового выпуска шоу «Охота на звезд», в рамках которого Литвин устраивает различные задания для знаменитостей.
Получив цветы, Бузова шутливо поинтересовалась: «Кто сейчас предложение будет делать?» Затем она признала, что сюрприз был действительно впечатляющим.
Далее по правилам шоу Бузова должна была передать эстафету одной из предложенных звезд — Ксении Бородиной, Оксане Самойловой или своему бывшему возлюбленному Даве. Услышав последнее имя, Ольга рассмеялась, но, как и ожидалось, звонить ему не стала.
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«У меня всегда хорошее настроение, но это нереально круто. Миша, вот ты заморочился», — сказала артистка.По условиям челленджа певице предстояло мысленно отсчитать 30 секунд, чтобы совпасть с таймером. Она успешно справилась с заданием, чего, по словам Литвина, ранее не удалось сделать даже Филиппу Киркорову.
Далее по правилам шоу Бузова должна была передать эстафету одной из предложенных звезд — Ксении Бородиной, Оксане Самойловой или своему бывшему возлюбленному Даве. Услышав последнее имя, Ольга рассмеялась, но, как и ожидалось, звонить ему не стала.
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Дайана Хусинова